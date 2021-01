Québec bonifie de 296 200 $ le soutien à huit musées du Bas-Saint-Laurent

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a annoncé au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, l’octroi d’une somme additionnelle de 296 200 $ à huit institutions muséales de la région du Bas-Saint-Laurent pour l’exercice financier 2020-2021, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier.

En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020, les institutions muséales sont privées d’importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire, issue du Plan de relance économique du milieu culturel, vise à stabiliser leur situation financière, et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra.

Au KRTB, le Musée du Bas-Saint-Laurent bénéficie d’une bonification de 45 000 $ et le Manoir seigneurial Fraser, d’une somme de 18 000 $. «Les musées du Bas-Saint-Laurent participent à la vitalité et à la fierté de la région. Les effets de la pandémie sont considérables pour le milieu culturel et cette bonification contribuera à sa relance. Il est encore plus essentiel de préserver, d’encourager et de vivre la culture québécoise. Soyons prêts lors de la reprise des activités», a commenté Mme Proulx.

Bonification octroyée par institution muséale dans la région du Bas-Saint-Laurent

Institution muséale Montant de la bonification Musée du Bas-Saint-Laurent 45 000 $ Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation 45 000 $ Musée régional de Rimouski 45 000 $ Manoir seigneurial Fraser 18 000 $ Site historique de la maison Lamontagne 18 000 $ Site patrimonial de pêche Matamajaw 18 000 $ Site historique maritime de la Pointe-au-Père 62 200 $ Jardins de Métis 45 000 $

Doté d’une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s’adapter aux nouvelles façons d’aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

La bonification vient s’ajouter à l’aide régulière déjà offerte aux institutions muséales. À l’échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d’une bonification, pour un montant total de 5,03 M$. Cette somme s’ajoute à l’enveloppe budgétaire de plus de 21 M$ déjà allouée pour l’année en cours, et porte l’aide totale à 26,8 M$, en hausse de 23%.