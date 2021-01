Maillage documentaire : appel à candidatures ouvert

Le Festival de cinéma Vues dans la tête de… à Rivière-du-Loup reconduit pour une deuxième année son maillage documentaire, une occasion pour les scénaristes, réalisateurs et producteurs de documentaires de discuter de leurs projets. Cet évènement se déroulera en ligne, le 5 février de 9 h à 12 h.

Ces rencontres pourront s’étirer en après-midi, après la pause du diner. L’an dernier, le projet d’Eugénie Borel, participante au maillage, a pu trouver un producteur puis obtenir le soutien à l’étape de développement en création émergente de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Ce maillage est réalisé avec le soutien de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec et la SODEC. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 29 janvier. Il est possible de d’inscrire en ligne au vuesrdl.com.