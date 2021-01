Suspension des spectacles du début de saison 2021 pour Rivière-du-Loup en spectacles

Pour faire suite aux nouvelles directives annoncées par le gouvernement du Québec, Rivière-du-Loup en spectacles doit suspendre sept spectacles de sa programmation hivernale 2021. La billetterie du Centre culturel Berger ainsi que les bureaux administratifs resteront également fermés jusqu’au 8 février.

Les spectacles suspendus sont :

Olivier Martineau, prévu le 16 janvier à 18 h 30 et 21 h;

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, prévu le 22 janvier à 20 h;

Marie-Pierre Arthur, prévu le 23 janvier à 20 h;

Marie-Annick Lépine, prévu le 24 janvier à 15 h;

Oktopus, prévu le 28 janvier à 20 h;

Les Trois Accords, prévu le 30 janvier à 20 h;

Beyries, prévu le 3 février à 20 h.

Pour le moment, Rivière-du-Loup en spectacles ne peut déterminer si les spectacles seront annulés ou reportés. L’équipe de direction s’affaire présentement sur le dossier et informera sa clientèle dès que possible. Tous les détenteurs de billets seront avisés des changements apportés, dès que ce sera possible.