Immortaliser la nature en mouvement : le défi de Michel April

Le passionné de photographie Michel April de Saint-Guy, dans la MRC de Basques, a lancé tout dernièrement un recueil de photographies d’oiseaux. De janvier à avril dernier, il a immortalisé différentes espèces en plein vol afin de confectionner cet ouvrage totalisant 80 pages.

«C’est aéré et aérien. Tous les oiseaux ont été photographiés en vol. Je me mets la barre haute un peu, puisque je sélectionne les photos où ils ont les ailes ouvertes, et sans mangeoires dans les prises de vue», explique M. April. Depuis 2018, cet enseignant retraité est installé Saint-Guy, entouré d’arbres, d’oiseaux et de fleurs sauvages.

«Je voulais me faire un cadeau et le partager avec d’autres personnes. C’est ma passion. Je m’installe dans ma cour et je passe des journées dehors à photographier la nature. Pour photographier les geais bleus et les gros becs, j’ai dû me cacher derrière une couverture. Les mésanges et les sitelles sont moins méfiantes», explique-t-il.

Michel April pratique la photographie de manière autodidacte depuis une dizaine d’années. Avant de prendre sa retraite, il était enseignant au primaire à Sainte-Julie. Michel April a toujours été attiré par les arts et la création. Auteur-compositeur-interprète depuis l’âge de 18 ans, il a publié trois albums de chansons, deux pour les jeunes et un autre pour les adultes. Respectivement: «Le P’tit Géant» 1990, «Cinéma de glace» 1994 et «La porte du temps» 2015. Il est possible d’obtenir plus d’information ou se procurer le recueil de photographies de Michel April par courriel au [email protected]