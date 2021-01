Rétrospective culturelle de 2020 (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Le printemps créatif de Sophie Poulin de Courval

La saxophoniste et enseignante en musique, Sophie Poulin de Courval, n’a pas perdu son temps au cours des dernières semaines. La musicienne a réalisé trois nouveaux projets artistiques et pédagogiques lui permettant de transmettre sa passion de la musique aux élèves de la région…et même du Québec. Comme quoi une pandémie peut aussi être source de nouvelles opportunités.

Chantal Drouin partage sa passion pour la musique avec l’album «Automne»

La musique est avant tout un moyen d’expression et de partage pour l’auteure-compositrice-interprète Chantal Drouin de Sainte-Françoise, et la communauté le lui rend bien. Une campagne de sociofinancement lancée en juin dernier sur la plateforme La Ruche Bas-Saint-Laurent lui a permis de financer son cinquième projet, un album de musique instrumentale intitulé «Automne».

Victor Pelletier : rêver en couleurs

Après plus d’une trentaine d’années à restaurer et à accorder des pianos un peu partout dans la région, Victor Pelletier s’est affairé au cours des derniers mois dans son atelier de Saint-Alexandre-de-Kamouraska à redonner vie à un piano à queue Steinway & Sons CD 121 de 1893, qu’il qualifie lui-même de chef d’œuvre d’ingénierie.

Five Roses en studio à Nashville

Après avoir lancé un premier EP de cinq chansons country en aout 2018, le duo Five Roses formé de Jade-Savannah Godin, originaire de Saint-Antonin et de Zachary Ouimet de Montréal, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Entre le 5 et le 16 aout, les deux artistes ont passé leur temps en studio d’enregistrement Vibe Recordings à Nashville, lieu réputé de l’industrie du disque et de la musique country aux États-Unis.

Le Musée du Bas-Saint-Laurent mise sur un encan virtuel

Le Musée du Bas-Saint-Laurent n’a eu d’autre choix que de s’adapter au cours des derniers mois afin de présenter sa vente aux enchères annuelle, qui est aussi son seul évènement de financement. Plutôt que de l’annuler en raison de la COVID-19, l’institution muséale a décidé de tenir un encan silencieux virtuel, du 16 au 26 septembre.

Un poète du Témiscouata remporte un prix au Festival international de la poésie de Trois-Rivières

L’auteur Marc-André Villeneuve de Saint-Elzéar-de-Témiscouata a remporté le prix Piché de poésie 2020 de l’Université du Québec à Trois-Rivières, remis dans le cadre du Festival international de poésie de Trois-Rivières. Cette distinction, un hommage au poète Alphonse Piché, est accompagnée d’une bourse de 2 000$.

Rick et les bons moments : un cadeau musical pour ses 50 ans

Pour son 50e anniversaire, l’auteur-compositeur-interprète Éric Blanchard de Sainte-Rita a décidé de se faire un cadeau tout en se donnant un défi : produire un album de ses propres compositions et les chanter sur scène. Il a lancé «Rick et les bons moments» le 15 octobre à la Forge à Bérubé à guichets fermés, puis a participé à une vitrine au Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec.

Le livre numérique a fait fureur au printemps

La période de confinement liée à la pandémie de COVID-19, vécue ce printemps, a permis à certaines personnes de se remettre à la pratique d’activités culturelles, dont la lecture. Un contexte sanitaire unique qui pourrait peut-être même avoir créé de nouvelles habitudes auprès des amateurs de mots et d’histoires.

Donald Charles : la musique au service de l’autre

Après avoir vécu de sa musique à Montréal pendant 13 ans, joué sur des plateaux de télévision, participé à des enregistrement studio de nombreux artistes et joué sur scène pour les accompagner, Donald (Charles) Gagnon a décidé de faire un retour aux sources en 2003, en revenant s’installer à Trois-Pistoles. Rencontre avec un guitariste professionnel qui transmet maintenant sa passion par l’enseignement.

Tournage avec Alex Perron à Pohénégamook

Malgré les températures froides des derniers jours, il y avait du mouvement le 28 octobre à la plage municipale de Pohénégamook. L’humoriste Alex Perron et l’équipe de tournage de l’émission Comédie sur mesure produite par ComediHa! s’y sont arrêtés dans le but avoué d’essayer de trouver Ponik le monstre du lac, lors d’une sortie de plongée alors que le mercure frôlait le point de congélation.

Lancement du nouveau programme Arts-études musique à l’école secondaire de Rivière-du-Loup

La toute première cohorte du programme Arts-études musique, qui compte plus d’une quarantaine d’étudiants de première à la cinquième secondaire, a commencé ses cours en septembre dernier à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Le programme a reçu son accréditation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à temps pour la rentrée scolaire.

Un Louperivois en finale des Francouvertes avec le groupe Narcisse

Le Louperivois Philip Després participera à la grande finale du concours les Francouvertes de Montréal le 2 novembre prochain avec la formation Narcisse. Dans la peau de l’entité queer* Utopia, il chante, danse et apporte un aspect théâtral aux performances du groupe. Au terme de la finale, Narcisse a pris la 2e place.

Une photographie de François Gamache sélectionnée par un projet pancanadien

Une œuvre du photographe et technicien en travaux pratiques du Cégep de Rivière-du-Loup, François Gamache, a été affichée en grand format le 10 novembre dans les fenêtres du Harbourfront Centre de Toronto dans le cadre du projet documentaire Canada Covid Portrait.

L’urgence de créer d’Olivier Martin

Le musicien et compositeur Olivier Martin fait partie du paysage culturel de Rivière-du-Loup depuis de nombreuses années. Pour une toute première fois (et plusieurs diront enfin!), ses compositions se retrouveront sur un mini-album de quatre chansons lancé le 17 novembre, «Nucléaire Boutique». Un projet de confinement réalisé en totalité dans son sous-sol qui lui a permis d’assouvir son urgence de créer.

La Louperivoise Rébecca Déraspe remporte le Prix Michel-Tremblay

L’autrice de théâtre Rébecca Déraspe, originaire de Rivière-du-Loup, a remporté le Prix Michel-Tremblay, accompagné de bourses totalisant 20 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD) pour son texte dramatique «Ceux qui se sont évaporés», une création du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui mise en scène par Sylvain Bélanger.

André Gagnon emporté par la maladie

Le pianiste de renommée internationale originaire de Saint-Pacôme André Gagnon est décédé le 3 décembre à l’âge de 84 ans. Il souffrait depuis quelques années de la maladie dégénérative à corps de Lewy, un trouble neurocognitif aux symptômes s’apparentant à ceux de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

L’art pour lutter contre le décrochage scolaire

Les murs du hall du Musée du Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup sont maintenant ornés d’une dizaine de flocons de neige blancs créés par des jeunes adultes raccrocheurs du Projet Filet. Ces ateliers d’art ont connu un vif succès, tout en favorisant leur persévérance scolaire. Leurs œuvres seront exposées jusqu’au 10 janvier prochain.

Sparages offre la culture en cadeau

La salle de concert de l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup fourmillait en matinée le 18 décembre. Des bénévoles de l’organisme Sparages s’affairaient à remplir des dizaines de sacs avec des cadeaux culturels qui seront distribués pour les Fêtes aux familles défavorisées de la MRC de Rivière-du-Loup.

