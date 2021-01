Rétrospective culturelle de 2020 (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Luce Bélanger et son groupe Jazz Affair en nomination aux prix Juno

L’album «Wishes» du groupe de chant a cappella Jazz Affair est en nomination aux prix Juno dans la catégorie Album jazz vocal de l’année. La chanteuse soprano Luce Bélanger, originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, signe les arrangements de ce disque, en plus de joindre sa voix au sextuor.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/382566/luce-belanger-et-son-groupe-jazz-affair-en-nomination-aux-prix-juno

Tisser l’histoire collective des femmes de la région des Basques

«À l’aide de paroles singulières on crée une histoire collective», résume André-Anne Paradis, la coordonnatrice du projet «De fil en aiguille, ces femmes qui tissent l’histoire de la MRC des Basques» porté par le Centre-femmes Catherine-Leblond de Trois-Pistoles. Un maillage à grandeur humaine qui va bien au-delà de la simple couture.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/383622/tisser-lhistoire-collective-des-femmes-de-la-region-des-basques

Hélène Tremblay, inspirée par la nature du Témiscouata

Dans son atelier baigné de soleil, l’artiste multidisciplinaire Hélène Tremblay, installée à Témiscouata-sur-le-Lac depuis maintenant trois ans, étale quelques-unes de ses œuvres sur sa table de travail. À deux pas du parc Clair-Soleil et du lac Témiscouata, ses créations sont directement inspirées d’une source inépuisable : la nature témiscouataine.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/384184/helene-tremblay-inspiree-par-la-nature-du-temiscouata

COVID-19 : Le Tremplin de Dégelis reporte sa 21e édition

Compte tenu des mesures gouvernementales appliquées à ce jour en lien avec la COVID-19, le conseil d’administration du Tremplin s’est vu dans l’obligation de reporter sa 21e édition. Elle aura donc lieu du 17 au 23 mai 2021.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/387531/covid-19-le-tremplin-de-degelis-reporte-sa-21e-edition

Une première au Québec pour le 14e Festival-concours de musique

En ces temps où plusieurs concours, programmes officiels et examens sont suspendus, le Festival-concours de musique (FCM) de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent innove. Pour l’édition 2020, les auditions se sont déroulées virtuellement du 15 au 27 mai pour les catégories Individuel et Musique de chambre, si les musiciens peuvent partager l’écran.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/390367/une-premiere-au-quebec-pour-le-14e-festival-concours-de-musique

Ambiance musicale pour le télétravail par Mathieu Boucher

Alors que le télétravail est maintenant la norme pour éviter la propagation de la COVID-19, l’auteur-compositeur-interprète louperivois Mathieu Boucher a lancé le 17 avril un album numérique de cinq pièces de musique ambiante. Des créations qui favorisent la concentration ou l’évasion, selon la volonté de l’auditeur.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/390954/ambiance-musicale-pour-le-teletravail-par-mathieu-boucher

Entre le rêve et la réalité, les œuvres d’Isabelle Nisole

D’origine française, l’artiste Isabelle Nisole a immigré au Québec en 2009 pour s’installer à Pohénégamook, au Témiscoauta. Ses aquarelles réalistes et colorées, des portraits à la mine de crayon et des paysages couvrent les murs de la réception du Motel Sans Frontières, dont elle est la propriétaire depuis une dizaine d’années. L’hiver est pour elle une période de création, en raison de l’achalandage touristique à la baisse.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/392088/entre-le-reve-et-la-realite-les-uvres-disabelle-nisole

Des diffuseurs de spectacles plongés dans l’incertitude

Tant le Réseau d’organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) que le diffuseur Rivière-du-Loup en spectacles nagent dans l’incertitude. Ce dernier a annoncé le 4 mai la suspension de la saison hiver-printemps 2020. Des interrogations sont aussi soulevées en vue de l'automne.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/392357/des-diffuseurs-de-spectacles-plonges-dans-lincertitude

Mettre des mots sur le deuil pour les enfants

Il y a trois ans, Nathalie Bossé de Témiscouata-sur-le-Lac a dû traverser l’une des pires épreuves, le décès de son conjoint, alors que ses enfants étaient âgés de deux et quatre ans. En quête d’outils pour les accompagner et les aider à mieux comprendre le deuil, elle n’arrivait pas à en trouver qui correspondaient à sa situation. Elle a lancé au cours de la dernière semaine «La petite cabane au creux de mon cœur», son premier livre qui vient mettre des mots sur le raz-de-marée d’émotions ressenties lorsqu’on perd un être cher.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/393186/mettre-des-mots-sur-le-deuil-pour-les-enfants

«Anti monochrome», le premier vidéoclip de Ski d’fond

Le groupe de musique louperivois Ski d’fond a lancé son tout premier vidéoclip pour la chanson «Anti monochrome», le 20 mai. Le court métrage, scénarisé par Loïc Lafrance et réalisé par Priscilla Winling du bureau Hertzfeld, a été tourné au Salon 600 de Rivière-du-Loup.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/394525/anti-monochrome-le-premier-videoclip-de-ski-dfond

«Antigone» de Sophie Deraspe sacré meilleur film de l’année

Le film «Antigone» de la cinéaste native de Rivière-du-Loup Sophie Deraspe continue de se démarquer et il a remporté le 28 mai le prix du meilleur film de l’année aux Écrans canadiens remis par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

https://www.infodimanche.com/actualites/culture/394927/antigone-de-sophie-deraspe-sacre-meilleur-film-de-lannee

Arsenault et fils : un retour aux sources pour Rafaël Ouellet

Le cinéaste originaire du Témiscouata, Rafaël Ouellet a obtenu la semaine dernière le soutien financier de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour le tournage de son prochain long métrage de fiction intitulé «Arsenault et fils». La trame narrative de ce nouveau film sera inspirée par sa ville natale, Dégelis, et les histoires de chasse régionales. L’actrice Karine Vanasse est d’ailleurs pressentie pour tenir l’un des rôles principaux.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/394691/arsenault-et-fils-un-retour-aux-sources-pour-rafael-ouellet

Quand l’accordéon devient viral

Depuis plus de deux mois déjà, le jeune accordéoniste Éric Boucher de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup donne rendez-vous à ses abonnés pour des spectacles folkloriques. Sa formule hebdomadaire fait réagir des centaines de personnes et le nombre augmente au fil des semaines. Le 6 juin dernier, la vidéo en direct sur Facebook du Saint-Hubertin a récolté plus de 700 j’aime, 2 900 commentaires, 880 partages et 23 000 vues.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/396398/quand-laccordeon-devient-viral