Le festival Vues dans la tête de…Jeanne Leblanc aura lieu en ligne

Après mûres réflexions, le comité organisateur du festival de cinéma de Rivière-du-Loup Vues dans la tête de…a décidé de passer en mode virtuel cette année, pour cet évènement qui aura lieu du 4 au 7 février.

C'est donc dans le confort de leur fauteuil préféré que les cinéphiles pourront assister aux classes de maitre, discuter avec les invités, et surtout voir une belle sélection de films, courts et longs métrages, animation, fiction et documentaire.

Le comité d’organisation a donné carte blanche à la cinéaste Jeanne Leblanc pour qu’elle crée une programmation «champ gauche», avec des choix audacieux. Les films d’ouverture et de clôture du festival seront prochainement annoncés.

De plus, le passeport en prévente donnera également accès à la projection Cinédit du 25 janvier, qui programmera le poignant «Tant que j'ai du respir dans le corps», en présence de son réalisateur Steve Patry.