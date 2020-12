Mahé Rabesa sélectionnée parmi les candidats de Star Académie

Les fans Louperivois de Star Académie ont sans doute reconnu un visage familier parmi les aspirants académiciens. Mahé Rabesa, âgée de 16 ans, fait partie des 60 artistes sélectionnés parmi plus de 5 500 candidats de partout au Québec pour participer à l’émission télévisée.

Mahé Rabesa a grandi à Rivière-du-Loup et fréquenté l’école secondaire de Rivière-du-Loup avant d’être sélectionnée par les Estacades de Trois-Rivières en basketball AAA, en 2018. En février dernier, elle a été recrutée par les Cavaliers du Collège Champlain. Elle habite maintenant Saint-Lambert, en Montérégie. Force est de constater que cette athlète a plus d’une corde à son arc. Elle tentera d’entrer à l’Académie lors des camps de sélection qui seront diffusés sur les ondes de TVA les 17 et 24 janviers prochains.

Deux aspirantes académiciennes sont originaires du Bas-Saint-Laurent, il s’agit d’Amélie Jacques, 19 ans d’Amqui et de Mahée Poirier, 20 ans, de Sayabec.

Star Académie, qui se veut un incubateur de nouveaux talents, sera dirigée cette année par Lara Fabian. Mika en sera le directeur artistique. Les académiciens compteront sur les conseils de nombreux professeurs comme Ariane Moffatt (création musicale), Gregory Charles (voix et musique), et les professeurs invités d’identité artistique Pepe Munoz, Anne Dorval, Yannick Nezet-Seguin, Marc Séguin et Xavier Dolan.