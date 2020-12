Québec bonifie de plus de 87 000 $ le financement de huit organismes de formation en art au Bas-Saint-Laurent

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a annoncé le 15 décembre au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, l’octroi d’une somme additionnelle de 87 784 $ à 8 organismes de formation en art du Bas-Saint-Laurent pour l’exercice financier 2020-2021.

Ce soutien financier est accordé dans le cadre des bonifications de l’aide au fonctionnement pour les organismes culturels prévues au Plan de relance économique du milieu culturel. Par cet octroi, le gouvernement du Québec veut soutenir les organismes qui ont subi des pertes de revenus autonomes en raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées au printemps dernier.

L’aide s’adresse à des organismes, tels que des écoles de danse, de musique ou de cirque, déjà soutenus au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications. Prévue avant la fermeture des lieux culturels en octobre dernier pour les régions du Québec les plus touchées par la pandémie, cette enveloppe additionnelle a pour objectif d’éviter que leur situation financière ne s’aggrave. Elle permettra également d’assurer, pour le secteur de la formation en art, une reprise rapide et durable des activités culturelles dans le contexte de la crise du coronavirus. Les organismes soutenus sont : le Camp musical Saint-Alexandre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, l’École de danse Quatre Temps de Rimouski, l’École de musique de Matane, l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup, l’École de musique du Bas-Saint-Laurent à Rimouski, l’École de musique du Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac, l’École de musique Destroismaisons à La Pocatière et le Camp littéraire Félix à La Pocatière

«La culture participe activement à la vitalité de la communauté. La relance économique du milieu culturel est essentielle pour la survie des organismes de la région. Cette bonification tombe à point pour aider et supporter l’art au Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement continuera d’être présent pour ce secteur d’activités grandement affecté par la pandémie», a commenté la ministre Marie-Eve Proulx.

En 2020-2021, l’aide au fonctionnement prévue par le Ministère pour 107 organismes de formation en art totalise plus de 13 M$, excluant la bonification.