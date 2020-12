Trois spectacles pour terminer l’année au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup présentera trois spectacles au Centre culturel Berger d’ici la fin du mois de décembre, soit la pièce de théâtre «J’t’aime encore», «Johnny Cash entre amis» avec The Tennessee Two et un plateau double avec le groupe Rick et les Bons moments de Sainte-Rita et Dans L’Shed.

Elle commencera le jeudi 10 décembre à 20 h avec la pièce de théâtre «J’t’aime encore», un monologue amoureux écrit par Roxanne Bouchard, dans une mise en scène de François Bernier. «À vingt ans, on rêve de faire le tour du monde à pied, d’avoir un groupe de musique avec des amis, de devenir polyglotte. Mais on devient amoureux. On fonde une famille, on range ces rêves-là dans le cabanon. Et c’est parfait comme ça. Aujourd’hui on est en couple, on a deux enfants, une maison à la campagne et un permajardin. Mais un jour, le doute nous saisit la gorge : est-ce qu’on a fait les bons choix?» Seule sur scène, la comédienne Marie-Joanne Boucher entrainera le public dans des réflexions sur l’amour, la maternité et sur la présence de ses doutes qui parsèment nos existences.

Le Centre culturel Berger accueillera ses deux derniers spectacles de 2020 en formule Cabaret espace scène, avec 75 places sont disponibles seulement. Le vendredi 11 décembre à 20 h, le groupe The Tennessee Two présentera «Johnny Cash entre amis». Tout en conservant la même signature chaleureuse, intimiste et anecdotique, The Tennessee Two amène son public cœur des plus belles amitiés entretenues par le légendaire Homme en noir au cours de sa vie. Le duo offre un grand nombre de chansons interprétées en duo avec ses amis de l’époque tels que Kris Kristofferson, Waylon Jennings, Willie Nelson, Bob Dylan, Neil Diamond, Tom Petty, etc.

Le samedi 12 décembre à 20 h sera présenté le spectacle de Rick et Les Bons moments (Éric Blanchard) de Sainte-Rita et Dans l’Shed, en plateau double. Fan de country, de folk et de rock alternatif depuis l'enfance, Rick propose une musique simple et sans artifice, sur les traces des Rolling Stones, de Tom Petty ou encore de Wilco. Accompagné par le groupe Les Bons Moments, il parle de ses travers comme de ses échecs, des gens qu’on dit ordinaires, de la fin d'un monde et de la lente disparition des valeurs qui ont façonné l'Amérique.

Le duo folk-americana Dans l'Shed est composé des Gaspésiens Éric Dion et André Lavergne. Complices musicaux depuis bientôt 20 ans, ils ont participé ensemble à une multitude de projets musicaux. Grâce à une maitrise aboutie de leurs instruments respectifs (guitares, dobro, banjo, lap steel), ils ponctuent leurs performances de sections improvisées hautes en couleur. Ils interprètent des compositions aux accents folk-country-blues et pigent également dans le répertoire traditionnel du sud des États-Unis.