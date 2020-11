Rivière-du-Loup en spectacles reporte les spectacles du mois de janvier

En raison de la jauge maximale de 250 personnes, le spectacle d'Olivier Martineau prévu le 16 janvier à 20 h sera offert en deux représentations, à la même date, soit le samedi 16 janvier à 18 h 30 et à 21 h. Tous les détenteurs de billets auront la chance d'assister au spectacle.

Les préposées à la billetterie contactent, par ordre chronologique d'achat, tous ceux qui avaient des billets afin qu'ils choisissent l’heure de représentation qu'ils préfèrent. Les personnes qui désirent se procurer des billets pour ces deux représentations pourront le faire à partir de lundi prochain, le 30 novembre à midi.

De plus, le spectacle de Marc Dupré prévu le 21 janvier 2021 est reporté au vendredi 14 janvier 2022 et les deux spectacles de Véronic DiCaire prévus les 28 et 29 janvier 2021 sont reportés au jeudi 20 janvier et au vendredi 21 janvier 2022.

Spécialement pour ces deux spectacles qui ont été reportés à maintes reprises, l’équipe de billetterie émettra de nouveaux billets aux détenteurs, avec les mêmes numéros de sièges. Tous ceux qui avaient des billets électroniques recevront de nouveaux billets par courriel et ceux qui avaient des billets papiers pourront les récupérer à la billetterie du Centre culturel Berger, dès maintenant. La vente de billets pour ces nouvelles dates de spectacles est présentement en cours.

Rivière-du-Loup en spectacles annoncera sa nouvelle programmation hiver 2021 en mode distanciation, lundi prochain le 30 novembre.