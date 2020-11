Ville et villages en images sous le thème du partage

Pour une sixième année, le festival Vues dans la tête de…, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup et avec le soutien de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup, ouvre sa programmation aux citoyens en leur offrant la chance de tourner un court-métrage dans leur milieu de vie.

Quatre équipes de cinéastes amateurs feront l’expérience du septième art de l’intérieur, avec l’aide de techniciens. Les candidats sont invités cette année à s'inspirer du thème du partage comme carte blanche pour imaginer et créer leur film. Que ces partages s’expriment par la transmission, le don, le patrimoine commun, les projets collectifs ou les petites histoires personnelles, en mode fiction ou documentaire, avec un ton humoristique, simple ou poétique, le volet Ville et villages en images offre la possibilité de les raconter en les montrant dans les différents décors du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

Les citoyens intéressés, prêts à plonger dans l’aventure, sont invités à former des équipes de 3 à 5 personnes et à soumettre leurs projets de film, associés à l’une des 13 municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, au plus tard le 13 décembre prochain. Quatre idées seront sélectionnées pour passer au grand écran.

Pendant la fin de semaine du 22 au 24 janvier, les villages se transformeront en fourmillants plateaux de tournage. Deux semaines plus tard, soit le 6 février, les œuvres seront projetées en primeur devant public en plein cœur du festival Vues dans la tête de... Les courts métrages bénéficieront ensuite d’une diffusion élargie (réseaux sociaux, web, diffuseurs) et pourront servir de carte de visite, autant pour les apprentis que pour les municipalités qui les ont accueillis.

Le formulaire d’inscription se trouve sur le site web du festival, au vuesrdl.com, sous le menu festival, ainsi que sur la page Facebook du festival. Pour plus d’information sur le concours, les personnes intéressées peuvent contacter Eva Lopez, coordonnatrice, à [email protected]