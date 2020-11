Rivière-du-Loup en spectacles paré pour le temps des fêtes

Rivière-du-Loup en spectacles profite de la période des fêtes pour gâter sa clientèle avec une programmation de cinq spectacles variés, une nouvelle formule plus intimiste et un concours de Noël qui fera certainement des heureux.

La série de spectacles du mois de décembre débutera avec un duo d’humoristes pour une édition spéciale des soirées Juste pour rire. Didier Lambert et Neev monteront sur la scène du Centre culturel Berger, le vendredi 4 décembre dès 20 h, pour une belle soirée de divertissement. Suivra «Le voyage en chanson» des Pères Pétu, un spectacle drôlement éducatif qui relate la riche culture musicale de la chanson de chez nous, d’hier à aujourd’hui. Les deux musiciens chevronnés se donnent comme mission de transmettre leur passion et inviteront les enfants à chanter et danser pour cette sortie familiale présentée le samedi 5 décembre à 15 h. On poursuit le mois avec la pièce de théâtre «J’t’aime encore», un monologue amoureux teinté d’humour, écrit par l’autrice Roxanne Bouchard et assuré par la mise en scène de François Bernier. Seule sur scène, la comédienne vedette Marie-Joanne Boucher entrainera le public dans des réflexions sur l’amour, la maternité et sur la présence de ses doutes qui parsèment nos existences, le jeudi 10 décembre à 20 h.

Pour le dernier segment de la programmation de décembre, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles a décidé d’offrir à sa clientèle l’opportunité d’assister à des prestations dans une ambiance plus intime avec les artistes. Le Cabaret des mauvaises habitudes revient sous une nouvelle bannière : le Cabaret espace scène du Centre culturel Berger. Avec un maximum de 75 places de disponibles sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins, les clients pourront profiter d’un service de bar sur place. Le premier Cabaret espace scène présentera le duo The Tennessee Two avec le spectacle Johnny Cash, «Entre amis», le vendredi 11 décembre à 20 h. Pour terminer cette série de spectacles, Dans l’Shed mettront le feu à la place avec Rick et Les Bons moments, le samedi 12 décembre à 20 h.

Tous les spectacles auront lieu dans la salle Alphonse-Desjardins au Centre culturel Berger et les billets sont présentement en vente en ligne au rdlenspectacles.com et à la billetterie du Centre culturel Berger, du lundi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30.

Un concours exclusif de Noël aura lieu du 9 novembre au 22 décembre inclusivement. Tous ceux qui achèteront un chèque-cadeau de Rivière-du-Loup en spectacles d’une valeur minimale de 50 $ courront la chance de remporter l’un des deux prix du concours des fêtes : une carte-cadeau de 500 $ chez Canadian Tire ou un chèque-cadeau de Rivière-du-Loup en spectacles, d’une valeur de 100 $.