Vernissage et exposition de l’artiste Richard Doutre au Centre culturel Berger

Le Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup invite la population au vernissage de l’exposition de l’artiste Richard Doutre, intitulée «Faire abstraction», le mercredi 11 novembre à 17 h. L’exposition sera présentée jusqu’au 14 janvier et elle est accessible sur les heures d’ouverture de la billetterie et lors de la présentation de spectacles.

Inspiré par des peintres Automatistes tels que Riopelle, Ferron ou Gauvreau, Richard Doutre propose un nouveau corpus qui se veut très personnel, marqué par un retour à l’acrylique, un médium qui fût à l’origine de sa pratique dans les années 1970. Entre évocation, du paysage et abstraction, se fixent sur les toiles des éléments de la nature issue du constat des changements climatiques. L’objectif est de permettre aux visiteurs de s’élever au-delà des perceptions conventionnelles, de s’abandonner à une réflexion plus large.

Natif de Montréal, Richard Doutre habite la région du Bas-Saint-Laurent depuis plus de quarante ans. De nombreuses activités professionnelles ont marqué son parcours en arts visuels: enseignant, illustrateur, graphiste, concepteur de mobilier, scénographe de scène et d'exposition. Il est également membre actif des regroupements d'artistes Culture hétéroclite et Voir À l'EST.