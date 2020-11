Une exposition itinérante d'Andrée Bélanger au Bas-Saint-Laurent

L'artiste multidisciplinaire Andrée Bélanger, résidente de Lac-des-Aigles, présente l'évènement-rencontre en arts visuels «Nous territoires : l'essentiel n'est pas répertorié», dans le cadre d'une tournée visitant six endroits différents de la région au cours du mois de novembre.

Son tout nouveau corpus, constitué d’œuvres photographiques et d’aquarelles avec pigments naturels, sera présenté à Sainte-Luce, Rivière-Trois-Pistoles, Kamouraska, Trinité-des-Monts, Témiscouata-sur-le-Lac et Mont-Joli.

Inspirée par la géométrie de la nature Andrée Bélanger travaille aussi pour une érablière lors de la saison des sucres à Lac-des-Aigles. L’an dernier, elle a même fait son cours de production acéricole à Pohénéhamook. «L’art et la nature se nourrissent l’un et l’autre. J’ai fait ma demande de subvention l’automne dernier et je travaille sur cette exposition depuis environ un an. C’est un petit miracle que rien n’ait été annulé et c’est une belle logistique à gérer dans les paramètres de la Santé publique», explique Mme Bélanger. Elle invite les visiteurs à revisiter le lien au territoire : est-ce qu'il nous appartient, ou bien est-ce nous qui lui appartenons?

L'exposition prend la forme d'une rencontre-évènement d'un seul jour, dans six endroits différents et auprès d'une variété de publics de la région. Ils sont invités à partager leurs impressions quant aux œuvres et aux sujets abordés de manière informelle et spontanée. Une partie des échanges est documentée sur piste audio par l'artiste Guillaume Lévesque et sera conservée en vue de la réalisation d'un projet subséquent.

L’exposition sera ouverte à tout public chez le Collectif Le Récif à Rivière-Trois-Pistoles le 10 novembre à 18 h, au Centre d'art de Kamouraska le 12 novembre à 18 h, à La Municipalité de Trinité-des-Monts le 17 novembre à 18 h, au Musée du Témiscouata le 20 novembre à 18 h, et à la Maison de la Culture du château Landry à Mont-Joli le 26 novembre à 17 h. Pour ce dernier arrêt, l'autrice Élise Argouac'h se joindra à Andrée Bélanger lors d'une résidence de co-création de deux jours avant l'évènement, et présentera son oeuvre écrite au cours de la soirée-rencontre. Les œuvres resteront exposées au Château Landry jusqu'au 31 mars 2021. Les entrées sont gratuites mais limitées pour faciliter la gestion des règles sanitaires.

Originaire du Bas-Saint-Laurent, Andrée Bélanger a résidé plusieurs années à l'étranger avant de revenir s'installer dans sa région au printemps 2017. Avant de se lancer en tant qu'artiste professionnelle en 2013, elle a suivi une brève formation à la Yukon School of Visual Arts à Dawson City, puis elle a poursuivi le développement de sa pratique artistique de manière essentiellement autodidacte. Elle a présenté une variété de projets individuels et collectifs en dessin, peinture, installation, vidéo, photo, sculpture et performance au Québec, dans le Grand Nord canadien et en Europe.