La Commission culturelle de la MRC des Basques et son agente de projets en littérature s’impliquent dans la promotion de la lecture auprès des adolescents et adolescentes de son territoire. Cet automne, Vickie Vincent, l’agente de projets en littérature de la MRC des Basques anime un club de lecture et d’écriture à l’école secondaire de Trois-Pistoles.

Dans le cadre de sa programmation d’activités parascolaires, les jeunes inscrits au club auront l’opportunité, pendant sept semaines consécutives, de découvrir de nouveaux auteurs, d’explorer des genres littéraires diversifiés, mais aussi d’expérimenter la création littéraire par quelques exercices d’écriture.

Pour Vickie Vincent c’est l’occasion de créer un lien avec des jeunes de la MRC des Basques et en apprendre plus sur leurs habitudes de lecture. «La Commission culturelle de la MRC des Basques souhaite connaitre ce qui accroche les jeunes de notre région à la lecture. Est-ce qu’il y a des manières d’augmenter leur fréquentation dans les bibliothèques? Qu’est-ce qui pourrait faciliter la lecture dans leur quotidien? En dehors des lectures scolaires obligatoires, lisent-ils et si oui, que lisent-ils? C’est ce qu’on souhaite savoir et la meilleure façon d’avoir ces réponses, c’est en allant à leur rencontre et de parler avec eux», explique Mme Vincent.

Plusieurs initiatives pour promouvoir la lecture chez les adolescents voient le jour dernièrement. Notamment la campagne nationale À Go, On Lit! qui vise les 14-20 ans et propose un test en ligne pour connaitre son profil de lecteur. Pour chacun des profils, une liste de livres est proposée. Une activité en lien avec cette plateforme numérique est aussi proposée lors du club de lecture de cet automne. La MRC des Basques, le centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent sont d’ailleurs partenaires de cette campagne portée par la démarche COSMOSS. Ainsi, ce sont toutes les bibliothèques scolaires et les bibliothèques municipales des Basques qui participent au mouvement.

Pour plus d’informations sur les projets en littérature, communiquez avec Vickie Vincent au 418 851-3206, poste 3137 ou par courriel : [email protected]