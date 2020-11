Ludovick Bourgois présente son spectacle en duo à Rivière-du-Loup

Après avoir conquis le cœur de milliers de québécois avec son premier spectacle lors d'une tournée de plus d'une centaine de spectacles à travers la province, Ludovick Bourgeois revient sur scène avec un tout nouvel album, intitulé «2». Il invite le public à découvrir ses plus grands titre et ses nouvelles chansons pop le vendredi 6 novembre au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

En formule intimiste, Ludovick Bourgeois transportera les spectateurs sur des notes de désinvolture, d’abandon, de réflexion et d’ouverture sur les autres.

La limite maximale des places est de 250 et le spectacle est présenté en respect des règles émises par la Santé publique. Pour plus d’informations : rdlenspectacles.com.