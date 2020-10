Alex Perron et l’émission Comédie sur mesure visitent Pohénégamook

Pohénégamook recevra les 28 et 29 octobre l’humoriste Alex Perron et l’équipe de tournage de l’émission Comédie sur mesure diffusée sur les ondes de Z Télé. Il participera à quelques activités représentatives de Pohénégamook et présentera un spectacle sur mesure, inspiré de son expérience.

Pour la mairesse de la Ville de Pohénégamook, Louise Labonté, cette émission télévisée permettra à son milieu de rayonner partout au Québec. «On est toujours fier d’accueillir des ambassadeurs et des professionnels chez nous. Je me suis rappelée tout de suite la belle expérience qu’on avait vécue lors du tournage de la Petite séduction à Pohénégamook en 2009 avec Marie-Mai. Nous sommes des collaborateurs dans ce projet», a-t-elle commenté.

Selon les informations transmises par la production, l’Agence ComediHa!, Alex Perron visitera la microbrasserie le Secret des Dieux, s’adonnera à l’acériculture et tentera de trouver le monstre Ponik lors d’une sortie en plongée.

Il terminera sa visite dans la région par un spectacle gratuit au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook le 29 octobre à 19h30. En raison des restrictions sanitaires en vigueur, seulement une quarantaine de places sont disponibles dans la salle.

Pour sa 4e saison, l’émission Comédie sur mesure catapulte 10 humoristes dans 10 municipalités du Québec et milieux francophones des provinces voisines. Ils ont deux jours pour créer un spectacle fait sur mesure pour les citoyens. Les humoristes vont à la rencontre des résidents, dans le but avoué de se payer gentiment leur tête lors d’un numéro humoristique. L’émission met de l’avant les localités visitées sous la forme d’un bien-cuit mordant.