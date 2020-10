Appel de projets innovants pour le développement culturel

La MRC de Kamouraska lance un appel de projets dans le cadre de l'enveloppe des Projets innovants pour le développement culturel et l'animation du milieu. Chaque projet retenu peut recevoir une aide allant jusqu’à 4 000 $.

Pour pouvoir être soumis dans le cadre de ce programme, les projets doivent répondre aux critères suivants :

Pouvoir être réalisés même si la région passait au palier d’alerte maximale (zone rouge) dans le cadre de la pandémie de COVID-19;

Respecter, à toutes les étapes, les mesures sanitaires de la santé publique;

Se terminer avant le 31 décembre 2021.

Les promoteurs sont invités à consulter les détails du programme sur le site Internet de la MRC de Kamouraska dans la partie «Documentation» «Culture et patrimoine» en cliquant sur le lien suivant https://www.mrckamouraska.com/documentation.php?s=8 et à déposer leur demande avant le vendredi 20 novembre 2020.

Ce programme, rendu possible grâce à l'Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications, vise à :

Encourager le maintien d’un lien entre les organismes culturels et leur public;

Favoriser les activités en lien avec les créneaux porteurs identifiés dans les outils de planification régionale (loisirs municipaux, jeune public, animation des bibliothèques, camps de jour, semaine de relâche, art public, activités ancrées au patrimoine ou au territoire, etc.);

Soutenir les activités culturelles originales qui respectent les mesures de distanciation physique;

Faciliter les projets qui utilisent les nouvelles technologies.

Pour plus d’informations, communiquez avec Jeanne Maguire, agente de développement culturel à la MRC de Kamouraska, au 418 492-1660, poste 242 ou à l’adresse courriel [email protected]