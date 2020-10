La révélation jazz Dominique Fils-Aimé en spectacle à Rivière-du-Loup

L'auteure et interprète Dominique Fils-Aimé présente son nouveau spectacle, le samedi 24 octobre à 20 h au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Dominique Fils-Aimé est une auteure et interprète de Montréal qui puise son inspiration dans les icônes de la musique soul des années 40 à 60 telles que Billie Holiday, Etta James et Nina Simone. Sur scène, elle sait séduire le public grâce à son authenticité et à sa voix suave. Sacrée Révélation jazz Radio-Canada en 2019-2020, les prix se sont succédés pour Dominique remportant entre autres le JUNO Awards 2020 dans la catégorie «Vocal Jazz Album of the Year».

Le Centre culturel Berger ne peut accueillir que 250 spectateurs et des billets sont toujours disponibles. Les spectacles sont présentés dans un cadre sécuritaire en conformité avec les règles de la Santé publique.