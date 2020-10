Lancement de la 22e Semaine des bibliothèques publiques 

La 22e Semaine des bibliothèques publiques du Québec aura lieu du 17 au 24 octobre, sous le thème Ma biblio : toujours à mes côtés. Alors que 2020 est une année remplie de défis, le thème retenu cette année entend mettre en lumière le rôle essentiel des bibliothèques publiques au cours des derniers mois et les efforts qu’elles ont déployés dans toutes les régions du Québec pour demeurer aux côtés des citoyens en temps de pandémie.

À Rivière-du-Loup par exemple, la fermeture physique de la Bibliothèque Françoise-Bédard ne l’a pas empêché de continuer à offrir certains services, voire même les bonifier. L’achat massif de livres numériques, dont une grande partie en littérature jeunesse, a fait le bonheur des lecteurs temporairement privés de leur biblio alors que le nombre de prêts numériques a explosé. Les liens virtuels puis téléphoniques ont aussi été maintenus avec les abonnés jusqu’à la réouverture des portes.

Pour souligner la semaine thématique, la bibliothèque louperivoise offrira tous les jours à midi, dès ce samedi 17 octobre, une série de capsules virtuelles de suggestions littéraires via sa page Facebook. Des personnalités publiques, des employés de la bibliothèque et du Service de loisirs, culture et communautaire et même des auteurs connus vous donneront leurs coups de cœur littéraires et assurément l’envie de lire!

La bibliothécaire responsable, Sylvie Michaud, profite en outre de la Semaine pour lancer un message aux parents : «Si les emprunts généraux ont repris leur erre d’aller, on note une baisse notable du côté des jeunes lecteurs. La Covid empêche les classes de pouvoir venir visiter la bibliothèque et c’était souvent l’occasion d’un premier contact avec certains enfants, certaines familles. Connaissant l’impact de la lecture sur la réussite scolaire, j’invite donc les parents à passer en biblio récupérer des livres pour leurs enfants, compenser l’arrêt momentané de l’heure du conte en biblio avec une séance de lecture en famille, mais surtout… surtout! Encourager leurs enfants à lire.»

Du côté national, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) publiera via sa page Facebook les Biblio-Quiz, des questionnaires ludiques qui donneront la chance à tous les Québécois de tester leurs connaissances littéraires et de faire travailler leurs méninges. Elle y présentera également des séances de jumelage littéraire, qui mettront en vedette un tandem de bibliothécaires qui offrira, en direct, des suggestions personnalisées pour combler l’appétit littéraire des adultes, des ados et des enfants.

L’ensemble de la programmation nationale est disponible sur le site semainedesbibliotheques.ca. En tout temps, les citoyens peuvent par ailleurs contacter la bibliothèque au 418 862-4252 pour plus d’information, un conseil de lecture, la réservation d’un document ou pour profiter du service de Prêts à emporter. Ils sont également invités à suivre la page Facebook, afin de ne rien manquer des activités locales : facebook.com/bibliothequefrancoisebedard.