Du sociofinancement pour les paniers culturels de Sparages

Cette année, Sparages se tourne vers le sociofinancement afin d’aider les familles dans le besoin à recevoir une dose de culture à Noël. En plus des partenaires publics et privés, le comité des paniers culturels a s’est tourné vers la plateforme La Ruche Bas-Saint-Laurent afin de récolter des dons pour garnir les paniers culturels. Depuis quatre ans, le projet rejoint environ 100 familles réparties dans toute la MRC de Rivière-du-Loup.

«Quand on sait les effets néfastes que la pandémie a sur la santé mentale et l’économie, il est d’autant plus important cette année de faire preuve de solidarité et offrir un réconfort pour le temps des Fêtes à ceux qui en ont besoin», explique l’organisme Sparages, par voie de communiqué. La campagne de sociofinancement sera mise en ligne prochainement sur La Ruche. L’objectif est fixé à environ 15 000$, pour des paniers culturels de 150$ par famille.

La collecte de fonds aura lieu de la mi-octobre à la mi-novembre. Ensuite, le comité et les intervenants du CLSC de Rivière-du-Loup tenteront de répondre le mieux possible aux souhaits des familles en offrant de la littérature, du matériel de création artistique, de la musique, des cours d’art, des entrées aux musées et au cinéma, de l’artisanat local et bien plus.

Sparages est un organisme à but non-lucratif fondé en 2013 qui vise la diffusion et la création de projets culturels dans le domaine des arts médiatiques, du théâtre, de la musique et de la littérature. Parmi les projets phares de Sparages on compte la ligue de Slam, la ligue d’improvisation estivale et les cabarets Kerouac.