Humour et chant a capella avec QW4RTZ à Rivière-du-Loup

Le groupe de chant a capella de Trois-Rivières QW4RTZ présentera son tout nouveau spectacle de musique et d’humour «4 gars, 4 micros, 2 mètres» le 16 octobre à 20h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. La formation célèbre son 10e anniversaire avec une formule rétrospective et interactive d’une heure sans pause qui permettra aux spectateurs de se changer les idées tout en influençant le déroulement des numéros.

«On fait des tests, ça nous permet d’essayer une nouvelle formule. On présente un spectacle interactif lors duquel les gens peuvent voter pour les chansons qu’ils veulent entendre avec leur téléphone intelligent. C’est un beau défi pour nous», explique le chanteur ténor de la formation, François Pothier Bouchard. Ce dernier décrit le nouveau spectacle comme un exutoire commun pour s’échapper du stress, rire du virus, sans minimiser la situation.

«On travaille sur l’écriture du prochain spectacle. On se permet d’essayer des numéros qui seront peut-être conservés, on a intégré un piano aussi pour une pièce», ajoute M. Pothier Bouchard.

Le chant a capella a gagné en popularité au cours des dernières années, avec les groupes comme Pentatonix ou les succès américains «Pitch Perfect» ou «La Note parfaite» au Québec. «Quand on a lancé le groupe QW4RTZ en 2010, c’était complètement inconnu, ce n’est pas une tradition au Québec, comme ce l’est aux États-Unis. On chantait depuis qu’on était tout jeunes, l’arrivée de ce type de chant dans la culture populaire a permis de le démocratiser. On le fait différemment, toujours avec de l’humour», commente François Pothier Bouchard. Beaucoup de travail se cache derrière ces quatre voix qui s’harmonisent pour ne former qu’un seul et même ensemble. «Je vois ça au même titre qu’un quatuor à cordes. C’est encore plus palpable en vrai. C’est un défi chaque fois, quand on est très synchronisé et très juste ensemble, parfois ça donne des moments de grâce.»

Il n’y aura pas de rencontre individuelle d’après-spectacle, mais une période de questions et de réponses est réservée au public. Le groupe QW4RTZ est formé de Louis Alexandre Beauchemin (contreténor), Philippe Courchesne Leboeuf (baryton), François «Fa2» Dubé (basse) et François Pothier Bouchard (ténor).