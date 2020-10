L’Édition pirate du Rendez-vous des Grandes Gueules se poursuit du 8 au 11 octobre

La deuxième partie du Rendez-vous des Grandes Gueules 2020, édition pirate, débutera le 8 octobre avec, à son programme, une vingtaine d’activités pour égayer cet automne qui s’annonce plutôt sobre. Des spectacles extérieurs, des publics restreints et du désinfectant plein les mains permettront de réaliser cet évènement sous le signe de la sécurité en ces temps plutôt incertains.

Pour s’adapter et offrir du conte malgré tout, l’équipe a choisi de sortir de ses habitudes, de ses sentiers battus au fil des ans, créant donc une programmation qui ne s’inscrit pas dans la continuité des 23 dernières. Cette édition était l’excuse parfaite pour réaliser un vieux rêve longtemps caressé, celui d’envahir les ondes radios de Trois-Pistoles, de mettre sur pied une radio pirate! Du 8 au 11 octobre il sera donc possible de syntoniser la radio exclusive du Rendez-vous des Grandes Gueules. Des entrevues, des balados, des spectacles de contes en reprise, bref, du contenu pour vous en mettre plein les oreilles entre deux spectacles du festival.

Cette radio pirate débutera lors de la toute première activité: le lancement de livre et balado de la maison d’édition Planète rebelle en collaboration avec La Quadrature «La ruée vers l’autre. Histoires de traversée» est un recueil de contes contemporains écrit par Mafane, auteure et conteuse réunionnaise aujourd’hui installée au Québec. Le rendez-vous aura lieu au quai de Trois-Pistoles dans l’aire d’attente du traversier à 17h le 8 octobre.

Le cabaret des Contes pirates suivra le lancement, présentant quatre artistes à la verve colorée au cœur de Trois-Pistoles, dans la cour du Caveau. Le vendredi 9 octobre, Contes à rebours animera ce même espace mettant à jour des histoires de femmes condamnées à mort. La soirée Slam et jazz prendra le relais sur les notes du groupe jazz rimouskois Space Map accompagné d’artistes slameurs.

Le samedi 10 octobre commencera en grand puisque trois activités s’offrent au public dès 10h : le conte jeunesse de Renée Robitaille, Le poil de Baribal; la randonnée contée à Saint-Mathieu-de-Rioux avec Céline Jantet; et la toute nouvelle Balade toponymique avec Marilie Bilodeau, qui invite à la découverte des rues de Trois-Pistoles et des légendes vivantes qui ont fait naître ses noms. Deux Shows cachés animeront l’après-midi. Le premier aura lieu à la gare de Trois-Pistoles et le second au Garage Viateur. Suivra une conférence sur la place du strorytelling en politique et en publicité. La journée se terminera sur la traditionnelle Grande veillée du conte, qui pour une fois, dérogera de son habitude et aura lieu en extérieur, dans la cour du Caveau.

Le Concours national de la plus grande menterie prendra place lors du Marché public des Basques, en plein jour à ciel ouvert à 11h le dimanche, puis une randonnée au parc Kiskotuk avec le collectif HEIN! vous initiera à 6 histoires insolites du quotidien extraordinaire de vraies personnes. En après-midi, deux autres Shows cachés prendront place à la Forge à Bérubé et sur le site de l’ancienne tannerie coin Martel et Jean-Rioux. Le Cabaret Mille sabords clôturera brillamment cette édition pirate avec 6 conteurs et conteuses.

Tous les détails ainsi que les billets sont disponibles sur le site web compagnonspatrimoine.com ou la page Facebook de l’événement.