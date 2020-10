Cinq nouveaux spectacles pour le mois de novembre à Rivière-du-Loup

Dans son désir d’offrir une programmation de spectacles diversifiée et de grande qualité, Rivière-du-Loup en spectacles ajoute cinq nouveaux spectacles à sa saison Culture vivante au Centre culturel Berger. On débute le mois de novembre avec deux artistes populaires dans la catégorie chanson, suivis d’un couple de danseurs, d’un spectacle de cirque renommé à l’international pour terminer avec un humoriste déjà bien présent dans l’univers du rire.

Ludovick Bourgeois présentera un spectacle en duo, le vendredi 6 novembre à 20h, puis Émile Bilodeau montera sur les planches du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le jeudi 12 novembre à 20h. En danse, Daphnée Laurendeau et Danny Morissette présenteront «La question des fleurs», le vendredi 13 novembre à 20h. La FLIP Fabrique présentera le spectacle de cirque «Six o», le vendredi 20 novembre à 19h. La programmation du mois de novembre se terminera sous les rires avec le spectacle «Détour» de Guillaume Pineault le samedi 28 novembre à 20h.

Tous les spectacles auront lieu dans la salle Alphonse-Desjardins au Centre Culturel Berger et les billets sont présentement en vente en ligne au rdlenspectacles.com et à la billetterie du Centre Culturel Berger, du lundi au vendredi de 12h30 à 17h30. Un tarif à 10 $ par billet est désormais offert aux moins de 18 ans pour les billets de spectacle dans les catégories musique, théâtre, cirque et danse.