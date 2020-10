Cédric Landry, Geneviève Thibault et Richard Saindon lauréats des prix de Culture Bas-Saint-Laurent

Le conteur et dramaturge Cédric Landry a remporté le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec d’Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent, assorti d’une bourse de 10 000$. Le prix de la Relève artistique de l’année a été remis à l’artiste Geneviève Thibault, assorti d’une bourse de 2 000$. L’auteur de Rimouski, Richard Saindon, a quant à lui remporté le tout premier prix Andrée et Richard Levesque, accompagné d’une bourse de 5 000$.

Concernant le lauréat du prix d’artiste de l’année Cédric Landry, les membres du jury du Conseil ont été «charmés par cet artiste authentique et attachant, soulignant la remarquable interaction qu’il entretient avec son public dans ses spectacles de conte. Le territoire étant au cœur de ses créations, Cédric Landry y fait rayonner avec beaucoup d’humour la culture des Iles de la Madeleine, sa terre natale.»

PRIX DE LA RELÈVE

Les membres du comité de sélection tiennent à souligner la grande contribution de Geneviève Thibault au développement de sa discipline et à la vitalité culturelle régionale. Enseignante en photographie au Cégep de Matane, elle partage sa passion et contribue à former notre relève artistique. En plus de présenter son travail dans plusieurs lieux de diffusion reconnus, elle participe également à multiplier les points de rencontre entre l’art et la communauté en présentant son travail dans un boisé ou en ouvrant les portes de sa maison pour en faire un lieu d’exposition. Ses œuvres révèlent avec fierté son appartenance au Bas-Saint-Laurent et à ceux et celles qui l’habitent. La démarche de création de Geneviève porte une sensibilité et une générosité uniques et authentiques qui transparaissent dans son œuvre.

PRIX ANDRÉE ET RICHARD LEVESQUE

Le Rimouskois Richard Saindon a remporté ce tout nouveau prix remis par la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup et Culture Bas-Saint-Laurent pour son livre «Chronique du Bas-Saint-Laurent 1535-2017». Le jury de cinq personnes, sous la responsabilité de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, se composait d’artistes et de professionnels de la région. Ce prix sera dorénavant offert tous les deux ans.

«Chronique du Bas-Saint-Laurent 1535-2017» est un livre abordant l’histoire de la région sous forme d’éphémérides. Il s’agit d’une première en matière d’histoire régionale. Le lecteur peut prendre connaissance de plus de 6 000 évènements qui se sont produits dans la région depuis 1535, et ce pour chacune des journées de l’année. Selon l’auteur, la recherche nécessaire à la réalisation de cet ouvrage s’est étalée sur plus de vingt ans afin de dépouiller les journaux de la région, les archives de la salle des nouvelles de CJBR et plus d’une centaine de monographies paroissiales.