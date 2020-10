Rivière-du-Loup en spectacles maintient ses activités

Dans la foulée de l'annonce nouvelles restrictions liées à la pandémie du coronavirus par le gouvernement du Québec, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles tient à clarifier sa situation et à rassurer sa clientèle.

Le rehaussement du niveau d’alerte en orange pour la région touche notamment les rassemblements privés, les bars et restaurants ainsi que le resserrement des amendes reliées au non-respect des mesures sanitaires. Cependant, les consignes concernant la diffusion de spectacles au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup restent inchangées. De plus, la situation des grands centres n’affectera en rien la venue des artistes pour les spectacles de la programmation prévue.

Tous les spectacles sont donc maintenus et le nombre de spectateurs permis dans la salle Alphonse-Desjardins se limite toujours à 250. La corporation affirme que le signal envoyé est clair et qu’elle restera extrêmement vigilante quant à la sécurité des lieux, du personnel et des clients. Tous les artistes et artisans qui viendront à Rivière-du-Loup seront pris en charge par les membres du personnel afin de s’assurer qu’aucun d’entre eux ne présente de symptômes, à leur arrivée et avant leur départ. Pour les spectateurs, la marche à suivre restera la même soit un respect conforme aux règles émises par la Santé publique. Le protocole sanitaire est disponible sur le site internet au rdlenspectacles.com.

«Nous sommes très consciencieux et alertes face aux restrictions apportées. Nous demeurons convaincus que ce remous ne gâchera en aucun cas la qualité et la sécurité de nos spectacles et sommes persuadés que les sorties culturelles sont plus que jamais importantes», témoigne le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel. Les personnes ayant des inquiétudes ou des questionnements sont invitées à contacter les préposées à la billetterie au 418-867-6666 du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30.

REPORT DES SPECTACLES DE NOVEMBRE

L'équipe de Rivière-du-Loup en spectacles poursuit la séquence de reports des spectacles de son ancienne programmation compte tenu de la situation actuelle. Voici les nouvelles dates pour les spectacles du mois de novembre:

Cowboys Fringants prévu le 5 novembre 2020 est reporté au samedi 6 novembre 2021;

LOUD prévu le 6 novembre 2020 est reporté au vendredi 9 avril 2021;

Roch Voisine prévu le 13 novembre 2020 est reporté au jeudi 4 novembre 2021;

François Bellefeuille prévu le 22 novembre 2020 est reporté au jeudi 8 avril 2021.

Tous les détenteurs de billets de ces spectacles peuvent conserver leurs billets, car ils seront valides pour les nouvelles dates.