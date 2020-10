Un succès pour le premier encan virtuel au profit du Musée du Bas-Saint-Laurent

Tenu entièrement en ligne pour la toute première fois, l’encan annuel au profit du Musée du Bas-Saint-Laurent s’est avéré un grand succès. L’activité-bénéfice, la seule tenue annuellement par l’institution, a permis de récolter près de 50 000$. Ce soutien permettra d’assurer le maintien et le développement d’activités et d’expositions en lien avec la mission du Musée.

Le Musée du Bas-Saint-Laurent tient à remercier tous les acheteurs et les donateurs qui ont fait de cet évènement un succès. Le Musée tient également à souligner le travail du commissaire-priseur Jean D’Amour, qui a assuré avec brio l’animation de l’encan à la criée en direct en ligne, ainsi que le travail accompli par l’entreprise Les Encans Jean D’Amour dans l’élaboration de la plateforme sécurisée en ligne.

Cette édition de l’encan annuel offrait également l’opportunité aux artistes donateurs de recevoir jusqu’à 30% de la valeur de la vente de leur œuvre, s’ils le désiraient. Cette mesure de soutien aux artistes, instaurée pour la première fois cette année, a permis de retourner vers les créateurs un montant de 800 $.

La 22e édition de l’encan annuel du Musée se tiendra au printemps 2021, sous une formule qui sera confirmée dans les semaines à venir.

L’équipe et le conseil d’administration remercient également Marie-Josée Dorval et Gilles Goulet, les co-présidents d’honneur de cette 21e édition bien particulière. Comme ces derniers l’ont souligné, le Musée du Bas-Saint-Laurent est un acteur d’importance de la vie culturelle de la région, et un élément attractif primordial pour la communauté.