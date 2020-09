Exposition en ligne du club de photo Kamloup

Depuis le 25 septembre, le club photo Kamloup a publié en ligne les oeuvres son exposition annuelle. En raison de la pandémie actuelle, le club a choisi de la présenter de façon virtuelle afin de la rendre accessible au plus grand nombre possible d’amateurs de photographie.

Chaque photographe a accompagné ses clichés d'un texte qui en raconte l'histoire. Pour admirer l’exposition, il suffira, dès le 25 septembre, de cliquer sur le lien qui apparaitra sur la page Facebook du club au www.facebook.com/kamloup.

Le club photo Kamloup couvre le territoire de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Il compte près de cinquante membres, des photographes de tous les niveaux, tout aussi passionnés les uns que les autres. Il est possible d’adhérer au club en se rendant sur sa page Facebook et en cliquant sur le bouton «S’inscrire».