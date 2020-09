Vingt œuvres de prestige en vente à l’encan à la criée du Musée du Bas-Saint-Laurent

Jean-Paul Riopelle, Zao Wou-Ki, Armand Vaillancourt, Michel Labbé, Serge Lemonde et plus, ce dimanche 27 septembre à 14h, 20 œuvres de prestige seront mises en vente dans le tout premier encan à la criée en ligne du Musée du Bas-Saint-Laurent.

Dès 13h30, il sera possible d'accéder à la page de l'encan à l'adresse suivante: www.encansjeandamour.com/evenements/mbsl.

Vers 13h50, la vidéo en direct débutera avec des salutations d'usage et un rappel des procédures, et à 14h très exactement, le commissaire-priseur Jean D'Amour amorcera l'encan. Comme lors d'un encan traditionnel, les lots seront mis en vente l'un après l'autre, selon l'ordre qu’il est possible de consulter dans le catalogue de l'encan à la criée. Contrairement à l'encan silencieux, la fin des mises ne sera pas déterminée par le système, mais par M. D'Amour, après un compte «une fois, deux fois, trois fois, adjugé». La vitesse de l'encan sera adaptée au contexte des mises en ligne, mais le système, rapide et convivial, offrira aux enchérisseurs une expérience très similaire à un encan traditionnel.

Seul M. D'Amour sera en vidéo. Les mises se feront grâce à un simple clic sur un bouton, en aucun cas il ne sera demandé d'ouvrir une caméra ou un micro. La seule contrainte technique est de posséder une connexion internet assez rapide pour lire une vidéo en temps réel.

Jusqu’au 26 septembre à 17h, il sera possible de placer une mise sur une ou plusieurs de 45 œuvres disponibles dans le corpus de l’encan silencieux du Musée du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs lots sont encore disponibles à la valeur marchande de l’œuvre.