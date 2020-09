Chantal Drouin lance son nouvel album Automne les 26 et 27 septembre

Après un franc succès lors de la campagne de sociofinancement sur la plateforme de la Ruche au printemps dernier, Chantal Drouin lance son album «Automne, Chansons sans mots au piano».

Le 26 septembre, en formule 5 à 7, et le 27 septembre, en formule matinée de 11h à 13h au Vignoble du Domaine du Lac de Saint-Mathieu-de-Rioux, Mme Drouin exécutera l'album en entier. La première partie sera assurée par Nathalie Giguère, violoncelliste professionnelle et professeure nouvellement arrivée dans la région. Les deux représentations se font sur réservation seulement et affichent déjà complet.

Les mesures préventives reliées à la COVID-19 auront nécessité un lancement en deux temps, vu le nombre important de personnes ayant réservé leur place pour le lancement à l'avance dans le cadre de la campagne de sociofinancement.

Plusieurs prestations sont déjà prévues à l'horaire de Chantal Drouin qui apprécie les formules intimistes se prêtant parfaitement à sa musique néo-classique aux accents singuliers.

«Automne, Chansons sans mots au piano», est le cinquième album de Mme Drouin qui joint habituellement paroles et musique. Il a été coréalisé par Leela Guilbert et Chantal Drouin, en autoproduction. Le sociofinancement sur la plateforme de la Ruche a grandement favorisé l'éclosion de ce nouvel opus. On peut se procurer l'album «Automne» à l'adresse courriel suivante : [email protected]