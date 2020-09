Plus de 50 spectacles professionnels diffusés et 30 000 spectateurs

Le 9 septembre se tenait l’assemblée générale annuelle de la corporation de Rivière-du-Loup en spectacles. Le bilan annuel et le rapport financier de l’année dernière ont été présentés par le directeur général, Frédéric Roussel accompagné du président, Christian Pomerleau. Malgré l’arrêt complet des activités de diffusion à partir de la mi-mars 2020 en raison de la COVID, l’année 2019-2020 se conclut par de beaux résultats.

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles a su maintenir un budget équilibré pour une 7e année consécutive en plus de réussir plusieurs bons coups. Les membres de l’équipe ont dû annuler ou reporter la totalité des spectacles du printemps et quitter les bureaux du Centre culturel Berger pour permettre à la Santé publique d’y installer une clinique de dépistage. En dépit de ces embuches, ils sont arrivés à conclure cette saison positivement grâce à la compréhension et la grande générosité de sa clientèle ainsi qu’à l’excellent travail de tout son personnel.

Plusieurs artistes de renom ont comblé le public dont Lise Dion, Claude Dubois, Simon Leblanc, Jay Du Temple, Mario Jean ou encore Christine Beaulieu avec la pièce de théâtre J’aime Hydro. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles a accueilli près de 30 000 personnes et a tenu 75 activités de diffusion dont 51 spectacles professionnels de toutes disciplines des arts de la scène. Sur 16 représentations scolaires planifiées, 12 représentations ont été présentées comparativement à 5 l’année précédente. On compte aussi 2 200 heures de bénévolat effectuées, 16 spectacles annulés et 15 spectacles reportés. En nouveauté en 2019, le Show de la rentrée a été organisé pour souligner les 50 ans du Cégep de Rivière-du-Loup mettant en vedette Les Trois Accords. Le spectacle a connu un franc succès avec une assistance de 6 000 personnes et la création d’un comité organisateur a été officialisée pour ramener cet évènement à chaque automne.

Les travaux entamés l’an dernier ont été finalisés et quelques autres rénovations ont été ajoutées au Centre culturel Berger. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles s’est renouvelé avec l’embauche de trois nouveaux employés, soit un directeur technique adjoint, une agente de communication et marketing et une préposée à la billetterie.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La présidence du Conseil d’administration sera dirigée pour une 4e année consécutive par Christian Pomerleau. Jacques Moreau conserve son poste de secrétaire-trésorier tandis que Louis Vallière quitte la vice-présidence. Hugo Tardif est élu comme nouvel administrateur et ceux qui demeurent en place sont : Valérie Lavoie, Caroline Mailloux, Karine Bernier, François Lévesque, Mario Landry et Raymond April.