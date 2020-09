Parution du deuxième roman de l’auteur Daniel Michaud

Dans cette fiction intitulée «Les enfants de Fugloy», l’auteur Daniel Michaud de Saint-André-de-Kamouraska transporte son lecteur loin du Kamouraska, lieu de son ouvra précédent, «Ohnitsirâ des horizons». Il est maintenant conduit dans les lointaines iles Féroé, contrée aux espaces étonnants.

Les reliefs puissants, falaises, récifs et gouffres, exercent un attrait singulier sur Eivør Aas et Nordahl Lund, uniques enfants de Fugloy, la plus orientale et délaissée des iles de l’archipel. Comment aller au-delà des emportements vécus sur Eystfelli, la grande falaise de leur ile? Comment garder vivants les émois singuliers connus lorsqu’ils étaient enfants? Une histoire aux teintes profondes et intenses comme le sont les ciels et les pays nordiques. Cette œuvre est autoéditée et imprimée chez Publicom, à Saint-Éloi. Le roman est en vente dans les librairies du Bas-Saint-Laurent.