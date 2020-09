Des nouvelles dates de spectacles pour le mois d’octobre à Rivière-du-Loup en spectacles

Rivière-du-Loup en spectacles s’affairait depuis quelques semaines déjà à concocter une nouvelle programmation colorée et à coordonner les reports de spectacle du mois d’octobre. Cinq spectacles s’ajoutent maintenant cette programmation d’automne Culture vivante qui sera présentée à la salle Alphonse-Desjardins au Centre culturel Berger.

Une lecture théâtrale de «BANG déconfiné!» de Denis Bouchard sera présentée le vendredi 2 octobre à 20h. En musique classique, le Trio Fibonacci sera de passage à Rivière-du-Loup avec son spectacle «Les Géants du Minimalisme» le jeudi 8 octobre à 20h. Le groupe de musique QW4RTZ présentera «4 gars, 4 micros, 2 mètres» le vendredi 16 octobre à 20h. Le public du Centre culturel Berger pourra découvrir le projet parallèle humoristique de Sam Breton et François Boulianne le jeudi 22 octobre à 19h et à 21h. En musique jazz, Dominique Fils-Aimé présentera son nouveau spectacle le samedi 24 octobre à 20h.

REPORT DES SPECTACLES D’OCTOBRE

Toujours dans le but de respecter les consignes gouvernementales autorisant un maximum de 250 spectateurs dans la salle de spectacle, l’organisation doit reporter les deux spectacles de son ancienne programmation prévus au mois d’octobre. Tous les détenteurs de billets de ces deux spectacles peuvent les conserver, car ils seront valides pour les nouvelles dates

Les Grandes crues : 2 octobre 2020 – Reporté au samedi 10 avril 2021

Jean-Marc Parent : 29 octobre 2020 – Reporté au mercredi 20 octobre 2021

En collaboration avec la Fédération pour personnes handicapées du KRTB, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles annonce l’ajout de deux sièges amovibles pour personnes handicapées dans sa salle de spectacle au Centre Culturel Berger. Ces deux sièges seront accessibles aux personnes vivant avec une limitation en plus de leur permettre d’être assises avec un accompagnateur. La réservation pour ces sièges sera possible par téléphone ou en billetterie.

Pour souligner le retour des artistes en salle suite à la période d’arrêt marquée par la COVID-19, Rivière-du-Loup en spectacles a réalisé une vidéo mettant en vedette le talent de plusieurs artistes de la région et créée par Experia Productions. Cette capsule a pour but de stimuler la participation aux arts vivants et de démontrer à quel point la culture est une richesse que le spectateur doit plus que jamais protéger. La vidéo est disponible sur la page d’accueil du site internet et sur la page Facebook de Rivière-du-Loup en spectacles.

Les billets pour les spectacles du mois d’octobre sont présentement en vente en ligne au rdlenspectacles.com et à la billetterie du Centre Culturel Berger, du lundi au vendredi de 12h30 à 17h30. La nouvelle programmation ainsi que les potentiels reports du mois de novembre, seront annoncé par Rivière-du-Loup en spectacles au début du mois d’octobre.