Réouverture du service de prêt de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

Les citoyens de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges pourront à nouveau bénéficier du service de prêt de livres de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles, librement et circuler dans les rayons afin de dénicher leurs prochaines lectures et ce, à compter du 9 septembre prochain.

La Ville de Trois-Pistoles met en place certaines mesures dont une limite de cinq usagers à la fois. Seul le service de prêt demeure en fonction. Toute personne présentant des symptômes s’apparentant au coronavirus, ayant été en contact avec une personne ayant des symptômes ou étant en isolement, ne pourra pas se présenter à la bibliothèque. Le respect de la distanciation physique, le port du masque et l’hygiène respiratoire sont également obligatoires en tout temps. Pour accéder à la bibliothèque, il est obligatoire de se laver les mains à l’entrée et à la sortie. Les usagers doivent circuler uniquement par l’entrée principale située au sud et demeurer dans les zones désignées dans le centre culturel et au comptoir de prêt. Les blocs sanitaires demeurent fermés au public.

Les retours s’effectuent toujours grâce à la chute à livre. De plus, les amendes sont toujours suspendues, il est important de retourner les prêts pour que d’autres puissent profiter de ces livres.

ACTIVITÉS

Les animations débuteront avec un conte, le 10 septembre, dans le cadre du Rendez-vous des Grandes Gueules. Kathia Roch présentera son conte Mishta Shipu, la grande rivière, dès 19 h à la Place Jean-Rioux (stationnement du centre culturel), l’animation se déplaçant à l’intérieur du centre culturel si mauvais temps. Le 10 octobre, à 10 h, les plus jeunes auront droit à un lancement de livre avec Renée Robitaille et Le Poil de Baribal, toujours à la Place Jean-Rioux. Pour ces deux activités, il faut contacter les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles soit sur leur site Web au www.patrimoinevivant.com ou par téléphone au 418-857-3248 pour s’inscrire. Le service de prêt sera fermé lors de la présentation des animations.