Lancement du Fonds d’activités et d’animations 2020-2021 de Trois-Pistoles

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Ville de Trois-Pistoles souhaite soutenir et favoriser la tenue d’activités et d’animations de taille modeste s’adressant à sa population. L’administration municipale lance donc le Fonds d’activités et d’animations de Trois-Pistoles.

Cet outil permet d’offrir un soutien financier aux promoteurs afin de réaliser leur projet évènementiel en respect des mesures sanitaires en vigueur, lesquelles génèrent des frais particuliers pour assurer leur respect, ainsi qu’une diminution possible des revenus habituels tels que les commandites, les admissions ou la vente de produits dérivés.

Ce fonds temporaire ne remplace aucunement les autres fonds de la Ville de Trois-Pistoles, tel que le Fonds évènementiel temporairement suspendu dû à la pandémie de la COVID-19 qui sévit depuis mars 2020. Le Fonds d’activités et d’animations de Trois-Pistoles a été mis en place spécifiquement pour répondre aux besoins de la population en matière d’animation et apporter un soutien adapté aux promoteurs qui osent réaliser un projet malgré l’ensemble des mesures sanitaires à respecter et la gestion du risque engendré par l’évolution possible et rapide de la crise sanitaire exceptionnelle vécue à l’échelle planétaire.

Ainsi, l’appel de projets lancé se déroule du 1er au 24 septembre à 16 h cible les évènements se réalisant entre octobre et décembre 2020. Le second appel de projet sera ouvert du 16 novembre au 4 décembre à 16 h, pour les évènements se déroulant de janvier à mars 2021.

Pour connaitre l’ensemble des détails et critères d’évaluation, veuillez vous référer au document de présentation du fonds se trouvant sur le site Internet de la Ville au www.ville-trois-pistoles.ca, dans la section Quoi de neuf.