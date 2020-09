Lancement d’une exposition majeure pour les 50 ans du département des Arts

En 2019-2020, le Cégep de Rivière-du-Loup fêtait son 50e anniversaire. Cette année, son Département des arts célèbre à son tour son demi-siècle. En effet, à l’automne 1970, le programme Arts plastiques accueillait ses premiers étudiants.

Les programmes Graphisme et Esthétique de présentation se sont ajoutés en 1972. En 1973, le programme Aménagement d’intérieurs est venu compléter l’offre de programmes du Département des arts. Aujourd’hui, ce sont trois programmes qui le représentent fièrement, soit Arts visuels, Design d’intérieur et Graphisme.

Le Département des arts a façonné l’histoire du Cégep et a participé activement au développement de la vie culturelle de la région par son implication dans de nombreux organismes culturels tels qu’Au bout de la 20 ou, plus récemment, Voir à l’Est. Le Cégep de Rivière-du-Loup possède une expérience forte de cinquante ans à former la relève créative, à colorer les lieux et à faire rayonner l’établissement d’enseignement supérieur et le Bas-Saint-Laurent.

EXPOSITION COLLECTIVE

Afin de marquer les 50 ans d’arts au Cégep, les équipes des programmes en arts, en collaboration avec la Direction du Cégep, la Ville de Rivière-du-Loup et le Centre Culturel Berger, proposent une exposition collective d’envergure mettant en valeur les multiples talents des différents acteurs du Département, d'hier à aujourd'hui. Présentée en trois volets, elle sera accessible à l’extérieur de l’entrée principale du Cégep située au 80, rue Frontenac ainsi qu’au Centre Culturel Berger du 9 septembre au 8 novembre 2020. Une portion de l’exposition se déroulera également à la salle Gaétan-Blanchet du Cégep du 9 septembre au 9 octobre 2020.



Cette exposition majeure présente une sélection d’œuvres variées; de la peinture à l’illustration en passant par la sculpture. En tout, 50 œuvres de 50 artistes sont au programme. « Ce sont des gens qui viennent de partout, de la Suisse jusqu’à Montréal en passant par Sept-Îles. Au départ, ce n’était pas prévu que ça devienne aussi gros! Nous avons eu une très belle réponse de la part des artistes. Nous comptons des anciens étudiants, des enseignants retraités et présents et des techniciens du Département » mentionne avec enthousiasme Nadia Morin, organisatrice de l’exposition, enseignante en Graphisme et coordonnatrice de programme.

Les festivités se dérouleront sous la présidence d’honneur du duo formé de Fernande Forest qui est bien installée dans le Bas-Saint-Laurent et dont les végétaux sur verre sont en vedette dans la cuisine de la Maison ERE 132 ainsi que de Pierre Sasseville qui a réalisé de nombreuses œuvres d’art public au Canada dont les deux cerfs égarés devant le Centre Vidéotron. Les deux artistes sont d’anciens étudiants du Département des arts.

Sur invitation, le vernissage sera présenté le 9 septembre prochain dans une formule hybride; il sera possible d’y participer virtuellement via la page Facebook du 50e du Département des arts : www.fb.com/arts50.cegeprdl