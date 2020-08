Raymond Beaudry présente son exposition «La forêt ré-enchantée»

Une exposition photographique de Raymond Beaudry intitulée «La forêt ré-enchantée» aura lieu, dans un premier temps à Saint-Mathieu-de-Rioux le long de la promenade au centre de la municipalité du 15 aout au 4 septembre. Dans un deuxième temps, l’exposition sera installée au parc de l’église de Trois-Pistoles du 7 septembre au 12 octobre.

Ce projet photographique a débuté lors d’une classe de maitre avec la photographe Caroline Hayeur à l’automne 2018. Le projet devait s’inspirer d’une proposition formulée par la commissaire Ève Cadieux à partir du thème «Recommencement». L’idée était d’imaginer l’avenir avec optimisme sans toutefois tomber dans l’illusion, en inscrivant l’œuvre photographique dans la possibilité de vivre dans des environnements meilleurs. «C’est de lumière dont nous avons besoin pour penser le présent, imaginer la nature, la culture et notre avenir autrement»

La forêt de Luc Malenfant, artisan ébéniste et sculpteur de Saint-Mathieu-de-Rioux, est le décor qui a inspiré cette œuvre photographique réalisée durant les saisons d’automne, d’hiver, de printemps et d’été 2018 et 2019. Les images créées traduisent la singularité des lieux, l’émotion et l’émerveillement provoqués par la symbiose entre la nature, la forêt et les sculptures mythologiques. L’ensemble de cette exposition comprend 25 photographies grand format.