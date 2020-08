Lancement du troisième livre pour enfants d’Édith Levasseur

Édith Levasseur, enseignante au primaire à Pohénégamook et professeure d’Impact, invite les parents et leurs enfants ainsi que les enseignants du préscolaire et du primaire au lancement de son troisième livre jeunesse intitulé «Le bouclier magique».

Le dévoilement aura lieu le 6 septembre de 13 h à 16 h dans le respect de la distanciation sociale au Café des Forêts, situé au 1571, rue Principale à Pohénégamook.

Les participants pourront rencontrer Mme Levasseur et obtenir leur copie dédicacée du livre «Le bouclier magique» qui comprend aussi des exercices pratiques et un outil d’impact à bricoler. L’illustratrice, Rosalie Bouchard, sera aussi présente pour discuter avec les enfants. Ils découvriront l’histoire de Rémi, un jeune garçon désespéré qui cherche par tous les moyens une façon de ne plus se laisser blesser par les mots «empoisonnés» d’Hervé. Dans sa quête incessante d’une solution efficace, Rémi trouvera enfin un puissant bouclier qui lui permettra d’être protégé des mots blessants d’Hervé. Mais quel est donc ce fameux bouclier?

Par cette histoire, Édith Levasseur souhaite apprendre aux enfants un moyen de se protéger de ces mots qui «égratignent» le cœur et ainsi développer leur confiance en soi. L’autrice partage : «Les enfants ont besoin qu’on leur apprenne très tôt à lever leur bouclier. Ils sont souvent très vulnérables. J’aurais voulu qu’un professeur me montre lorsque j’étais jeune comment me protéger des paroles blessantes des autres. Aujourd’hui, je dis merci à toutes ces personnes qui m’ont aidée à grandir par leurs compliments, mais aussi parfois par leurs maladresses. Cela m’a permis d’affiner mon bouclier et d’être aujourd’hui cette personne encore plus forte et épanouie.»

Comme tous les autres livres de la collection Impact pleine conscience d’Édith Levasseur, «Le bouclier magique» est un outil concret pour aider les enfants à gérer leurs émotions.

Édith Levasseur est enseignante au primaire à l’école St-David à Pohénégamook et professeure d’Impact, diplômée de l’Académie Impact. La mission première d’Édith Levasseur, en tant qu’enseignante passionnée, est celle d’apprendre aux enfants à s’aimer eux-mêmes, à développer une attitude positive et à être en contrôle de leurs émotions.