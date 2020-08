Spectacle avec David Marin et petites bourrasques rythmées

Bien que la programmation du Vent gourmand et des Espaces virevent à Trois-Pistoles tire bientôt à sa fin, le comité organisateur propose trois nouvelles animations pour compléter la programmation, toujours dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Il y aura une grande bourrasque qui déferlera au Parc récréatif de la Grève Morency le 4 septembre avec le spectacle «Radio Compost» de David Marin dès 18 h. David Marin, résident de Notre-Dame-des-Neiges à la fois chanteur et animateur radio, combine les mondes de la chanson et de la radio dans ce spectacle. Dans une mise en scène audacieuse, Marin se livre à son clavier pour interpréter son répertoire rythmé et sensible.

Il y aura un 5 à 7 hot-dogs avec les produits de la Boucherie Centre-Ville afin de satisfaire votre gourmandise. Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises et leurs consommations.

Envie de brasser les maracas et battre le rythme aux sons endiablés des djembés pour souligner la rentrée? Rendez-vous les dimanches 30 aout et 6 septembre, dans le parc de l’église de Trois-Pistoles, entre 13 h et 16 h pour participer ou simplement profiter du jam animé par Papa Noël Sow et sa conjointe Mélanie Émond. Bricolez vos instruments, accordez votre guitare ou encore pratiquez votre podorythmie pour ces deux moments où la musique et le rythme se feront contagieux. En cas de mauvaise température, l’animation sera remise au dimanche suivant. Toutes ces activités sont gratuites. La programmation complète est disponible au www.ventgourmand.com.