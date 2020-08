Vernissage et exposition des artistes Emma Tremblay-Roberge et Jessy Thériault

La Maison de la culture de Rivière-du-Loup invite la population au vernissage de l’exposition des artistes Emma Tremblay-Roberge et Jessy Thériault, intitulée «Lieu de présentation no 1», qui aura lieu le jeudi 3 septembre à 17 h.

L’exposition sera présentée jusqu’au 3 novembre et pourra être vue sur les heures d’ouverture de la Maison de la culture et lors de la présentation de spectacles. Avec cette exposition, les artistes tentent de positionner les objets du quotidien dans une situation de narration non conventionnelle. Le détournement de l’aspect pratique des objets contribue à ouvrir la porte à un type de réflexion irrationnel auprès du visiteur. La surconsommation s’oppose à la noblesse et l’importance de chaque élément matériel. Les artistes abordent cette problématique en questionnant les frontières entre l’objet de consommation, le déchet et l’objet promu au rang d’œuvre d’art. L’association de leurs démarches fait naitre un univers dans lequel l’absurde et la poésie évoluent conjointement.

Toutes deux diplômées du programme d’Arts visuels au Cégep de Rivière-du-Loup, Emma Tremblay-Roberge et Jessy Thériault poursuivent des études à l’Université Laval en Arts visuels et médiatiques. Elles présentent leur première exposition en duo.