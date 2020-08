Dear Criminals en spectacle à Notre-Dame-des-Neiges

Le samedi 29 aout prochain, le diffuseur L’œil de la tempête présentera le spectacle du groupe Dear Criminals au camp La Source, situé sur le 2e rang ouest à Notre-Dame-des-Neiges grâce à l’appui du Fonds de soutien au projet structurant de la MRC des Basques. Une prestation intime, sous les étoiles.

Dear Criminals est le projet parallèle de Frannie Holder, Vincent Legault (Random Recipe) et Charles Lavoie (b.e.t.a.l.o.v.e.r.s). Enfilant les collaborations, la prolifique formation a composé de la musique pour le théâtre, le cinéma, la télévision, l’opéra et la danse contemporaine.

La fragilité, la douceur et la sensibilité, portées par les voix de Frannie Holder et de Charles Lavoie, et leur interprétation chargée d’émotions touchent, hypnotisent et font planer le public. Reconnu pour ses mises en scène innovantes, le trio électro-folk Dear Criminals s'amène à Notre-Dame-des-Neiges, le temps d'un concert. Le spectacle se tiendra au camp La Source, dans la cour de cette grande maison de rang bordé d'arbres et de champs de blé et ajoutera une dose de magie à ce qui va se passer le 29 aout.

Le spectacle débutera à 20 h et l’ouverture du site aura lieu à 19h. Les billets pour ce spectacle sont en vente en ligne sur Lepointdevente.com. Il est possible de joindre l’organisme par courriel au [email protected] ou de suivre L’œil de la tempête sur Facebook.