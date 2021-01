Les cours reprennent à l’École de musique Alain-Caron

Après plusieurs mois de pause, l’équipe de l’École de musique Alain-Caron se prépare à accueillir à nouveau les élèves de tous âges pour l’année 2020-2021. Toutes les précautions seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des élèves et des professeurs qui sont fébriles de retrouver les apprentis musiciens, chanteurs et membres de différents ensembles de leur école.

Que ce soit pour des cours individuels, le Chœur du fleuve (50 ans et plus), l’Orchestre de Chambre du littoral (Vents et cordes), l’Ensemble de percussions de l’ÉMAC ou pour des cours d’éveil musical et d’initiation aux instruments, tous les cours normalement offerts reprendront comme à l’habitude cet automne.

Parmi les nouveautés, on peut trouver une chorale pour enfants de 6 à 12 ans appelée les Petits chanteurs de l’ÉMAC. En collaboration avec la Maison de la Famille et Les Grands Amis du KRTB, cet ensemble a pour objectif de rendre les cours de musique accessibles et de soutenir le développement culturel des jeunes. L’ÉMAC a élargi son offre de cours d’initiation à la musique en offrant des cours de violon en groupe pour les enfants de 3 ans et plus, accompagnés d’un parent. Des groupes sur mesure peuvent aussi être formés pour apprendre la musique avec un ami ou en famille.

La période de pause des cours a permis de prendre le temps de moderniser le système d’inscription. L’École a intégré la plateforme Qidigo, qui permet aux élèves de s’inscrire en ligne et d’effectuer le paiement par carte de crédit, en un ou plusieurs versements. Tous les détails concernant les tarifs et modalités d’inscription sont disponibles sur le site Internet de l’ÉMAC à l’adresse www.emacrdl.com/inscription.

Les premiers cours seront offerts lors de la semaine du 7 septembre 2020. Pour accéder à la plateforme d’inscription, il ne suffit que de suivre le lien suivant : https://www.qidigo.com/u/Ecole-de-Musique-Alain-Caron/activities/session.

Les bureaux de l’administration ouvriront le mercredi 19 aout dès 10 h. Il est possible d’écrire à l’adresse [email protected] ou de téléphoner au 418-862-9532, poste 201.