Un duo clarinette et saxophone pour le piquenique musical à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration et le soutien financier de la Ville de Trois-Pistoles, présentera son dernier piquenique musical gratuit durant la saison estivale 2020. En duo clarinette et saxophone, Sophie Poulin de Courval et Rino Bélanger offriront le 15 aout à midi une «Prescription musicale».

Leurs mélodies classiques et jazzées résonneront sous le gazébo dans le parc de l’église de Trois-Pistoles. Cet évènement est présenté dans le cadre de la programmation Le vent gourmand et les espaces virevent à Trois-Pistoles. De nombreuses tables à piqueniques sont disponibles sur le site. Les spectateurs sont aussi invités à apporter leur piquenique, leur chaise et leur couverture pour assister à cette prestation. Le spectacle prévu le samedi est remis au dimanche en cas de pluie et annulé si la pluie est toujours au rendez-vous.