La Grand-mère aux livres en mini-tournée jeunesse dans les Basques

Les 19, 20 et 21 aout, l’animatrice de la Grand-mère aux livres, Vickie Vincent offrira des animations littéraires pour enfants à Saint-Simon, Saint-Médard et Saint-Éloi en collaboration avec l’agente de développement dans Les Basques Bianca Pirozzi. Les activités sont gratuites.

Le mercredi 19 aout, la tournée prendra place dans le parc Croc-Nature de Saint-Simon-de-Rimouski, situé au 366, route 132. Le 20 aout, elle s’arrêtera dans la cour extérieure de la bibliothèque municipale de Saint-Éloi du 456, rue Principale Est. Le 21 aout, on pourra retrouver les deux animatrices sur le terrain avoisinant la bibliothèque et les bureaux municipaux de Saint-Médard au 51, rue Principale Est. Chacune des animations jeunesse débutera à 13 h 30. Une à deux heures d’animation sont à prévoir, selon la participation des enfants et le nombre de personnes présentes. Les animations se feront à l’extérieur et ciblent un public de 6 à 11 ans et leurs parents. Les participants sont invités à amener crème solaire, une gourde d’eau et des vêtements appropriés à la température. Ils devront aussi respecter les mesures sanitaires en vigueur. L’activité sera annulée en cas de mauvais temps. Les familles en provenance des autres municipalités ou de passage dans la région sont les bienvenues.

Pour rester informé de cette mini-tournée d’animations jeunesse ou pour connaitre les différentes activités tenues par la MRC en lien avec la lecture, visitez la page Facebook Club de lecture des Basques ou contactez le 418 851-3206 poste 3137.