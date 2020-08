C’est parti pour une saison de spectacles cet automne à Rivière-du-Loup

Après avoir repris du service au mois de juillet dernier avec les Mercredis Shows, Rivière-du-Loup en spectacles offrira à sa clientèle une nouvelle saison de spectacles adaptée aux mesures gouvernementales, annoncée sous le slogan «Culture vivante».

Tous les évènements de la saison à venir seront présentés dans la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger afin d’accueillir un maximum de 250 spectateurs. «Contrairement aux années antérieures, nous aurons des programmations mensuelles de spectacles que nous annoncerons un mois à l’avance. Chaque mois, nous proposerons à notre clientèle une offre diversifiée de qualité professionnelle regroupant tous les types d’arts vivants», explique Laura Chénard, agente de communication et marketing pour Rivière-du-Loup en spectacles.

Les adeptes de country-folk, d’humour et d’électro-pop seront ravis par la programmation de trois spectacles du mois de septembre. Le jeune auteur-compositeur-interprète de la Nouvelle-Écosse, Jacques Surette, démarrera la séquence en solo le jeudi 10 septembre à 20 h. Le spectacle est offert gratuitement et les clients doivent réserver leurs places en ligne ou à la billetterie du Centre culturel Berger.

La semaine suivante, le jeudi 17 septembre à 20 h, la population pourra assister au spectacle d’un grand de l’humour, Martin Petit présentant son spectacle solo «Pyroman». Geoffroy sera en spectacle en duo le samedi 26 septembre à 20 h. Ce talentueux auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste montréalais a su se tailler une place parmi les plus grands artistes autant sur la scène locale qu’internationale.

Les billets de tous les spectacles de septembre sont en vente dès maintenant via le rdlenspectacles.com, à la billetterie au 85 rue Sainte-Anne ou par téléphone au 418 867-6666.

UNE SALLE REPENSÉE

Pour le respect des règles sanitaires établies par la Santé publique, les clients devront porter le masque lors de leurs déplacements à l’intérieur du Centre culturel Berger et se laver les mains aux haltes prévues à cet effet. La clientèle devra réserver ses billets en respectant la distanciation par adresse d’habitation, ce qui signifie qu’elle pourra choisir des sièges côte à côte seulement avec les personnes habitant sous le même toit.

De plus, trois sièges sépareront les personnes de ménages différents de chaque côté et seulement une rangée sur deux sera disponible dans la salle. Les spectacles de la saison n’auront pas d’entracte afin d’éviter tous déplacements supplémentaires. Un service de bar sera disponible dans l’Espace des Grands rendez-vous Berger avant chaque représentation. Les reports et les procédures à suivre pour les spectacles qui étaient déjà prévus cet automne seront annoncés prochainement par Rivière-du-Loup en spectacles.