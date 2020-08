Pour une septième année consécutive, les auteurs Patrice Cazeault et Amélie Dubé invitent la population à participer à l’évènement «Le 12 aout, j’achète un livre québécois» afin de poser un geste concret et positif pour soutenir les auteurs d’ici et tout le milieu du livre.

Bien entendu, les curieux et bouquineurs sont invités à transgresser la règle en se procurant plus qu’un ouvrage. Le bouche-à-oreille auprès des amis et des proches fait toute la différence lors de cet évènement. Les participants sont invités à partager des photos de leurs achats effectués à leur librairie préférée, en ligne ou en personne, sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #12aout.

Que vous soyez un apprenti lecteur ou encore un tourneur de page aguerri, vous saurez assurément trouver chaussure à votre pied parmi la variété des œuvres écrites par les auteurs d’ici.

Le site Web de la coopérative des Librairies indépendantes du Québec qui regroupe plus de 100 librairies - leslibraires.ca - offre d’ailleurs plusieurs suggestions de livres québécois regroupées par thématiques. À noter que cette coopérative compte parmi ses membres les louperivoises J.A. Boucher et la Librairie du Portage.