Première place au Canada pour des étudiantes en Arts, lettres et communication du Cégep

Après avoir remporté récemment le premier prix du concours vidéo «Pose tes questions» de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), des étudiantes du programme préuniversitaire Arts, lettres et communication du Cégep de Rivière-du-Loup ont appris cet été qu’elles gagnaient également le premier prix national.

En effet, l’équipe du programme préuniversitaire avait tout d’abord reçu un prix de 1 000 $ et avait alors obtenu son laissez-passer pour le volet national, contre des étudiants de toutes les autres provinces canadiennes. Un certificat et une plaque avaient alors été émis et un montant de 1 000 $ avait été versé au Cégep de Rivière-du-Loup. Pour la portion canadienne, le groupe d’étudiantes se partagera 2 000 $ supplémentaires. Le Cégep de Rivière-du-Loup obtient aussi un chèque de 2 000 $ pour la performance de ses étudiantes.

La deuxième place a pour sa part été accordée à un groupe d’étudiants du Manitoba suivi par la Colombie-Britannique qui a terminé sur la dernière marche du podium.

Dans un courriel envoyé par la présidente et première dirigeante du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, Anne Tennier, les membres du jury mentionnent avoir été impressionnés par le calibre et l'humour de la vidéo et par ses messages positifs sur l'importance de la sécurité au travail.

La vidéo, réalisée dans le cadre du cours «Projet de création» enseigné par Denis Beauséjour, a été créée par les étudiantes Anne-Sara Cousineau, Léa Filion, Roxanne Lagacé, Éliane Lebel Lavoie, Emmy Ouellet, Sarah-Maude Sirois, Anne Tardif et Alyson Théberge avec l'aide précieuse de François Gamache, technicien en travaux pratiques au programme. On peut la visionner à l’adresse https://bit.ly/30D87Jr.

On peut en apprendre plus sur ce programme de deux ans qui ouvre plusieurs portes vers l’université au www.cegeprdl.ca/arts-lettres.