Exposition de la série photographique «Parsemer dans l’vent»

Une exposition photographique éphémère intitulée «Parsemer dans l’vent» a été installée le 8 aout, et ce jusqu’à une date indéterminée dans les rues de Trois-Pistoles, Sainte-Françoise, Saint-Clément et Saint-Mathieu-de-Rioux.

L’artiste en arts visuels, Valérie Lavoie alias Bobby Valérie, propose un regard sensible et poétique sur le mouvement des paysages de la région tout en invitant à l’embellissement public par des œuvres de rues contemporaines ou communautaires. «Parsemer dans l’vent» est une série photographique qui se conjugue avec l’été; un passage éphémère sous le vent et le soleil. Les images semblent sortir d’un songe, elles sont abstraites mais légères, vivantes et florales.

Le parcours photographique est affiché sur les poteaux des rues de Trois-Pistoles, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux et de Saint-Clément. L’installation sera brève et prendra fin au gré de la saison, selon les conditions météorologiques, possiblement jusqu’au mois d’octobre. Les œuvres seront publiées progressivement sur la page de l’évènement Facebook ainsi que leur emplacement final dans chacune des municipalités.