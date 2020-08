Rivière-du-Loup en spectacles reporte les spectacles du mois de septembre

Après avoir annoncé le report des trois spectacles prévus au mois d’aout en raison des consignes gouvernementales, Rivière-du-Loup en spectacles se voit contraint de poursuivre dans la même veine et d’annoncer le report des spectacles du mois de septembre.

«Avec une salle pouvant accueillir 992 personnes et avec des soirs de spectacles déjà remplis à plus de moitié de capacité, il est évident que nous devons reporter les spectacles prévus pour le bien de l’organisation, des artistes et des spectateurs», explique Laura Chénard agente de communication chez Rivière-du-Loup en spectacles. La clientèle devra donc patienter pour voir Fred Pellerin, les 2Frères et Alexandra Stréliski.

Le spectacle de Fred Pellerin prévu le 10 septembre est donc reporté au jeudi 9 septembre 2021 à 20 h et le spectacle des 2Frères prévu le 12 septembre est reporté au samedi 11 septembre 2021 à 20 h. Tous les détenteurs de billets de ces deux spectacles peuvent conserver leurs billets, car ils seront valides pour les nouvelles dates.

Ceux qui désirent se procurer des billets pour ces nouvelles dates peuvent le faire à notre billetterie durant les heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30. Concernant le spectacle d’Alexandra Stréliski, il avait été annoncé en date du 25 septembre 2020, mais devra lui aussi être reporté à l’année prochaine. La nouvelle date sera dévoilée plus tard durant la saison.

Rivière-du-Loup en spectacles reviendra cet automne avec une programmation adaptée aux directives gouvernementales. Les prochains développements seront annoncés sur les réseaux sociaux.